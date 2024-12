Una prestazione straordinaria di Kendrick Nunn guida il Panathinaikos alla vittoria

Un inizio travolgente per il Panathinaikos

La sfida tra Panathinaikos e Olimpia Milano, andata in scena all’OAKA di Atene, ha visto i greci dominare fin dai primi minuti. Con un parziale di 14-0 iniziale, il Panathinaikos ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni. La squadra di Ataman ha mostrato una grande intensità, con Kendrick Nunn che ha brillato con 21 punti e ben 7 triple nei primi dieci minuti. Questo avvio fulminante ha creato un divario che Milano non è riuscita a colmare, chiudendo il primo tempo sotto di 31 punti.

La reazione di Milano e il dominio greco

Nel terzo quarto, l’Olimpia Milano ha tentato una reazione, cercando di salvare la faccia dopo un inizio così difficile. Tuttavia, la squadra di Messina ha trovato solo un’illusione di recupero. Il Panathinaikos ha ripreso il controllo del match, iniziando l’ultimo quarto con un parziale di 12-2, che ha definitivamente messo fine alle speranze di Milano. Con questa vittoria, il Panathinaikos ha raggiunto l’Olimpia Milano in classifica, entrambe le squadre ora con 9 vittorie e 7 sconfitte.

Kendrick Nunn, il protagonista della serata

Kendrick Nunn è stato senza dubbio il protagonista della serata, chiudendo con un impressionante bottino di 39 punti e 7 rimbalzi. La sua prestazione ha messo in evidenza non solo la sua abilità nel tiro, ma anche la sua capacità di guidare la squadra in momenti cruciali. Al suo fianco, Grant ha contribuito con 12 punti e 8 rimbalzi, mentre Sloukas ha aggiunto 9 punti e 6 assist. Dall’altra parte, Nikola Mirotic è stato il miglior marcatore per Milano con 16 punti, ma la sua prestazione non è stata sufficiente a evitare la sconfitta.

Analisi e prospettive future

Questa partita rappresenta un campanello d’allarme per l’Olimpia Milano, che dopo sei vittorie consecutive ha subito una battuta d’arresto pesante. La squadra dovrà rivedere le proprie strategie e trovare un modo per reagire a prestazioni così deludenti. D’altro canto, il Panathinaikos ha dimostrato di essere un avversario temibile, capace di mettere in difficoltà anche le squadre più forti. Con questa vittoria, i greci si candidano come contendenti seri per la fase finale di Eurolega.