Nunn protagonista assoluto con 39 punti, Milano subisce la prima sconfitta dopo sei vittorie.

Una partenza fulminante del Panathinaikos

Il Panathinaikos ha mostrato una forma impressionante nella sfida contro l’Olimpia Milano, dominando l’incontro fin dai primi minuti. Con un parziale di 17-2 nei primi cinque minuti, la squadra greca ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni. Il primo quarto si è chiuso con un punteggio di 33-9, grazie a una prestazione straordinaria di Nunn, che ha segnato ben 21 punti in questo periodo, con un incredibile 7/8 da tre punti. Questo avvio ha messo in difficoltà l’Olimpia, che ha faticato a trovare il ritmo giusto.

Milano cerca di reagire

Nonostante il pesante svantaggio, l’Olimpia Milano non si è data per vinta. Nel secondo quarto, la squadra di Messina ha aumentato l’intensità difensiva, riuscendo a piazzare un parziale di 10-2 e riducendo il gap a 62-40 all’intervallo. Tuttavia, la reazione non è stata sufficiente per rimettere in discussione il risultato. La squadra ha mostrato segni di miglioramento, ma la qualità del gioco del Panathinaikos era semplicemente troppo alta.

Nunn e Grant trascinano il Panathinaikos

Nel terzo quarto, Nunn ha continuato a brillare, affiancato da Grant, che ha contribuito con 12 punti. Nonostante un parziale di 20-17 a favore di Milano, il distacco era ormai troppo ampio per essere colmato. La prestazione di Nunn, che ha chiuso la partita con 39 punti, ha segnato una delle migliori serate della sua carriera in Eurolega, rendendo la partita un vero e proprio show per i tifosi del Panathinaikos.

La sconfitta per Milano, che ora ha un record di 9-7 in Eurolega, segna la fine di una striscia positiva di sei vittorie consecutive. La squadra dovrà riflettere su questa prestazione e lavorare per tornare competitiva nelle prossime sfide. Il Panathinaikos, d’altra parte, ha dimostrato di essere una delle squadre più temibili del torneo, consolidando la propria posizione tra le favorite.