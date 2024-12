Una serata da dimenticare per l'EA7, travolta da un Panathinaikos in forma smagliante.

Una serata da dimenticare per l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha vissuto una serata difficile sul parquet dell’OAKA, dove è stata sconfitta dal Panathinaikos con un punteggio di 103-74. Dopo un filotto di otto vittorie nelle ultime nove partite, questa sconfitta rappresenta un brusco risveglio per la squadra di Ettore Messina. Il primo quarto ha già messo in chiaro le difficoltà dell’EA7, chiuso con un parziale di 38-15, che ha lasciato presagire un finale amaro.

Il dominio del Panathinaikos

Il Panathinaikos ha mostrato una prestazione straordinaria, con Kendrick Nunn che ha brillato con 39 punti. La squadra greca ha messo in campo un gioco offensivo devastante, con un’accuratezza impressionante da oltre l’arco (17/32). L’Olimpia, incapace di trovare contromisure, ha visto il distacco aumentare, con Mitoglu che ha firmato il +31 a metà del secondo quarto. Nonostante i tentativi di rientro da parte di Mannion e Shields, il divario si è rivelato insormontabile.

Le parole di Ettore Messina

Dopo la partita, Ettore Messina ha commentato la prestazione della sua squadra, riconoscendo la superiorità del Panathinaikos. “Non era un bel momento per affrontarli, erano affamati e motivati”, ha dichiarato il coach. Messina ha anche elogiato Nunn per la sua prestazione, sottolineando l’importanza di ripartire subito in vista della prossima sfida contro il Bayern. “Dobbiamo resettare e prepararci per una partita difficile”, ha concluso.