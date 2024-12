L'Olimpia Milano cerca la settima vittoria consecutiva contro i campioni d'Europa.

Un match di grande prestigio

Questa sera, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Panathinaikos in un incontro che promette emozioni e intensità. La squadra di Ettore Messina, reduce da una striscia positiva in Eurolega, si presenta al cospetto dei campioni d’Europa con l’obiettivo di conquistare la settima vittoria consecutiva. La partita, che avrà luogo alle 20.15, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La situazione delle squadre

Attualmente, l’Olimpia Milano si trova in una posizione favorevole nella classifica di Eurolega, con un record di 9-6 che la colloca in zona playoff. Tuttavia, la squadra ha recentemente affrontato difficoltà in campionato, subendo tre sconfitte consecutive. Dall’altra parte, il Panathinaikos non sta attraversando un periodo brillante, occupando il decimo posto con un record di 8-7 e una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Nonostante ciò, il supporto dei 20.000 tifosi presenti al OAKA potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

Le parole di Ettore Messina

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha espresso la consapevolezza della difficoltà dell’incontro: “Affrontiamo i campioni d’Europa e li affrontiamo mentre sono molto arrabbiati. Questa combinazione di solito è la più pericolosa. Dobbiamo giocare al limite delle nostre possibilità per avere una chance di successo. La fase difensiva sarà fondamentale contro una squadra così forte, che sa creare tanto dalle situazioni di pick and roll. In attacco, dovremo muovere bene la palla per costruirci buoni tiri. È una partita di grande prestigio che contiamo di onorare al meglio”.

Un’occasione da non perdere

Questa sfida rappresenta un’opportunità unica per l’Olimpia Milano di consolidare la propria posizione in Eurolega e di dimostrare il proprio valore contro una delle squadre più forti del continente. Con il morale alto e la determinazione di proseguire la striscia positiva, i milanesi sono pronti a dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. I tifosi possono aspettarsi un match avvincente, ricco di colpi di scena e di grande basket.