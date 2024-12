Un'iniziativa fondamentale per combattere il match fixing e promuovere valori sani nel calcio.

Il progetto Integrity Tour

Il progetto Integrity Tour, organizzato da Lega Pro in collaborazione con Sportradar AG e l’Associazione Italiana Calciatori, si propone di affrontare una delle problematiche più gravi del mondo sportivo: il match fixing. Questo fenomeno, che mina la credibilità degli eventi sportivi, richiede un’azione formativa e preventiva per proteggere l’integrità del gioco. La terza tappa dell’iniziativa si è svolta a Milano, presso l’Alcione, coinvolgendo calciatori, membri dello staff tecnico e dirigenti.

Tematiche trattate e relatori

Durante l’incontro, esperti del settore hanno discusso di argomenti cruciali per la salvaguardia dello sport. Emanuele Paolucci, Segretario Generale di Lega Pro, ha sottolineato l’importanza di fornire strumenti di difesa contro pratiche illecite. L’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha evidenziato come la conoscenza delle procedure di denuncia possa prevenire fenomeni dannosi. Paolo Bianchet, referente AIC, e Giovanni Marchi, rappresentante dell’area marketing di Lega Pro, hanno contribuito a rendere l’incontro un momento di riflessione e crescita per tutti i partecipanti.

Il ruolo della Serie C nella formazione

La Serie C si distingue per il suo impegno nella tutela dei valori sportivi. Attraverso iniziative come l’Integrity Tour, i club e i tesserati vengono sensibilizzati sull’importanza della legalità e dell’etica nel calcio. Giacomo Gagliani, Direttore Generale dell’Alcione, ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando come sia fondamentale promuovere i valori sani del gioco fin dal settore giovanile. La formazione continua è essenziale per garantire un futuro migliore per il calcio italiano, libero da illeciti e pratiche scorrette.

Prospettive future e impegno continuo

L’Integrity Tour non si ferma qui; proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente i club di Serie C sull’importanza della legalità nello sport. La lotta contro il match fixing è una battaglia che richiede l’impegno di tutti: calciatori, dirigenti e tifosi. Solo attraverso la formazione e la consapevolezza si potrà costruire un ambiente sportivo sano e rispettabile, dove il talento e il fair play siano i veri protagonisti.