Un'iniziativa fondamentale per combattere il match fixing e promuovere i valori sportivi.

Il progetto Integrity Tour: un passo verso la legalità

Il mondo dello sport è spesso minacciato da pratiche illecite come il match fixing, che compromettono l’integrità delle competizioni. Per affrontare questa problematica, è nato l’Integrity Tour, un progetto itinerante organizzato da Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori. Questo tour ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare calciatori, dirigenti e membri dello staff tecnico sull’importanza della legalità e della trasparenza nel calcio.

Formazione e consapevolezza: le chiavi per prevenire il match fixing

Durante la terza tappa dell’Integrity Tour, tenutasi presso l’Alcione Milano, sono stati affrontati temi cruciali per la salvaguardia dello sport. Il Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, ha sottolineato l’importanza di fornire strumenti di difesa contro le pratiche illecite. La formazione continua è essenziale per riconoscere comportamenti sospetti e conoscere le procedure di denuncia. Solo attraverso la consapevolezza e l’educazione si possono prevenire fenomeni dannosi per il calcio e per i suoi valori fondamentali.

Il ruolo dei club e dei giovani nel promuovere l’integrità

Il Direttore Generale dell’Alcione, Giacomo Gagliani, ha evidenziato come il club stia lavorando per promuovere i valori sani del calcio sin dal settore giovanile. È fondamentale che i giovani atleti crescano con una mentalità orientata alla legalità e al rispetto delle regole. L’Integrity Tour non è solo un’iniziativa formativa, ma un vero e proprio movimento che coinvolge tutti i livelli del calcio, dai professionisti ai dilettanti, per garantire un futuro più pulito e giusto per lo sport.