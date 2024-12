Il Padova cerca il record di punti, mentre la Union Clodiense punta al riscatto.

Un incontro cruciale per il Padova

Il Padova, attualmente capolista del girone A di Serie C, si prepara ad affrontare la Union Clodiense in un derby che promette emozioni forti. Con un record di punti da battere, la squadra di mister Matteo Andreoletti è determinata a conquistare la vittoria per avvicinarsi al traguardo di 51 punti. La solidità del Padova, costruita nel corso della stagione, lo rende un avversario temibile, pronto a sfruttare ogni opportunità per continuare la sua marcia trionfale verso la promozione.

La Union Clodiense cerca il riscatto

Dall’altra parte del campo, la Union Clodiense si trova in una posizione difficile, ultima in classifica e alla ricerca di una vittoria che possa rilanciare le proprie ambizioni. Il debutto stagionale al rinnovato “Dino e Aldo Ballarin” di Chioggia rappresenta un’occasione imperdibile per i ragazzi di Antonio Andreucci, che devono dimostrare di avere la mentalità giusta per affrontare una squadra di alta classifica. La determinazione e l’entusiasmo del pubblico di casa potrebbero rivelarsi un fattore decisivo in questa sfida.

Le formazioni e le strategie

Per quanto riguarda le formazioni, il Padova si presenterà con un 3-4-2-1, con Fortin in porta e una difesa solida composta da Faedo, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo, Fusi e Crisetig dovrebbero garantire equilibrio, mentre Liguori e Varas agiranno in attacco. Dall’altra parte, la Union Clodiense adotterà un 4-3-3, con Sinani come riferimento centrale supportato da Scapin e Biondi. La strategia di Andreucci sarà quella di mantenere una formazione compatta, capace di trasformarsi in fase difensiva per contenere le avanzate del Padova.

Un derby ricco di storia

Questo incontro non è solo una questione di punti, ma anche di orgoglio. I precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 2014-2015, con un bilancio che vede il Padova in vantaggio. La storia di rivalità tra queste due formazioni rende il derby ancora più affascinante, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo minuto. La gara, affidata all’arbitro Giorgio Vergaro, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Telechiara, offrendo a tutti la possibilità di seguire un match che si preannuncia avvincente.