La squadra milanese cerca la settima vittoria consecutiva contro i campioni d'Europa.

Una sfida cruciale per l’EA7 Emporio Armani

Oggi, martedì 17 dicembre, l’EA7 Emporio Armani Milano scende in campo ad Atene per affrontare il Panathinaikos, campione d’Europa in carica, in un match che promette emozioni forti. La squadra meneghina arriva a questa sfida con un ottimo stato di forma, avendo collezionato sei vittorie consecutive che l’hanno portata al sesto posto della classifica con un record di 9-6. Coach Ettore Messina ha preparato al meglio i suoi ragazzi, puntando sulla coppia formata da LeDay e Mirotic, con quest’ultimo reduce da una prestazione straordinaria contro il Barcellona, dove ha segnato 33 punti.

Il Panathinaikos cerca il riscatto

Dall’altra parte del campo, il Panathinaikos di Ergin Ataman si trova in una situazione difficile, avendo subito due sconfitte consecutive contro Efes Istanbul e Partizan Belgrado. Attualmente, la squadra greca occupa il decimo posto con un bilancio di 8-7 e ha bisogno di ritrovare la vittoria per non compromettere la propria stagione. Fari puntati su Kendrick Nunn, un tiratore letale, e sull’esperienza di Kostas Sloukas, che potrebbero rivelarsi decisivi per il riscatto della squadra di casa.

Dettagli della partita e come seguirla

La palla a due verrà alzata all’OAKA Altion di Atene alle ore italiane, e i tifosi potranno seguire l’incontro in diretta su Sky Sport Uno (canale 201). Per chi preferisce la diretta streaming, sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, permettendo a tutti di vivere le emozioni di questo importante match di Eurolega. Non perdere l’occasione di vedere in azione due delle squadre più forti d’Europa!