Un incontro che segna un momento storico per la Giana Erminio e i suoi tifosi.

Una partita da ricordare

La sfida tra Giana Erminio e Avellino, in programma mercoledì 18 dicembre al Città di Gorgonzola, rappresenta un momento cruciale per la squadra di casa. Per la prima volta nella sua storia, la Giana raggiunge i quarti di finale della Coppa Italia Serie C, un traguardo che non solo esalta i giocatori, ma anche i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra. La partita avrà inizio alle 18.30 e si preannuncia ricca di emozioni.

Il supporto dei tifosi

La prevendita dei biglietti per il settore ospiti si chiuderà domani alle 19, e già circa 300 tagliandi sono stati venduti. Il gruppo di tifosi, Tribuna Sud 1909, ha lanciato un appello a tutti i sostenitori biancazzurri per unirsi e sostenere la squadra in questo importante incontro. “È una partita storica per noi”, affermano nel loro comunicato, sottolineando l’importanza di avere il supporto della tifoseria. La passione e l’energia dei tifosi possono fare la differenza in una partita così significativa.

Un incontro senza precedenti

Questa sfida segna anche un debutto assoluto per la Giana contro l’Avellino, una squadra con una storia ricca e un seguito di tifosi appassionati. Non ci sono precedenti tra le due squadre, il che rende l’incontro ancora più intrigante. L’arbitro Alessandro Silvestri di Roma 1 dirigerà la gara, con assistenti esperti al suo fianco. La Giana, che ha dimostrato di avere una squadra competitiva, cercherà di sfruttare il fattore campo per superare questo ostacolo e continuare il suo cammino in Coppa Italia.