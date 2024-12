La squadra di Ettore Messina sfida il Panathinaikos per consolidare la sua posizione in classifica.

Un incontro cruciale per l’EA7 Milano

Domani, l’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo ad Atene per affrontare il Panathinaikos in un match di Eurolega che si preannuncia avvincente. La squadra di Ettore Messina è in cerca della settima vittoria consecutiva, un risultato che potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione in classifica. Dopo un inizio di stagione difficile, Milano ha saputo risalire la china, passando dall’ultimo posto al sesto, grazie a una striscia di successi che ha entusiasmato i tifosi.

La situazione del Panathinaikos

Il Panathinaikos, attualmente decimo in classifica, ha bisogno di una vittoria per risollevare le proprie sorti. Con una sola vittoria in meno rispetto a Milano, i greci sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e sono a rischio di non accedere alla zona play-in. La sfida di domani rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per il team di Atene, che cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.

Le chiavi del match

Il match si preannuncia equilibrato, con Milano che segna in media 88,3 punti a partita, mentre il Panathinaikos ne segna 84. Tuttavia, la difesa di Milano ha mostrato qualche vulnerabilità, subendo 86,6 punti a partita. Negli ultimi quattro incontri, il Panathinaikos ha subito sempre più di 89 punti, mentre Milano ha superato i 90 punti in cinque match consecutivi. Sarà fondamentale per la difesa di Milano tenere d’occhio i giocatori chiave del Panathinaikos, come Mathias Lessort, che ha un rating di 20,6, e Kendrick Nunn, letale in attacco con una media di 18,4 punti e 3,3 assist.

Inoltre, altri giocatori come Lorenzo Brown, Kostas Sloukas e Juancho Hernangomez possono rivelarsi decisivi. Milano dovrà affrontare questa sfida con determinazione e concentrazione, per mantenere viva la propria striscia positiva in Eurolega e continuare a sognare in grande.