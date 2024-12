Una vittoria netta per l'Alcione che si impone con un 2-0 sulla Giana Erminio.

Un avvio scoppiettante per l’Alcione

Nel derby milanese di serie C, l’Alcione ha dimostrato di essere in grande forma, conquistando una vittoria convincente contro la Giana Erminio. La partita, che si è svolta a Gorgonzola, ha visto gli ospiti partire con il piede giusto, grazie a un gol di Palombi al secondo minuto. Questo rapido vantaggio ha messo subito in difficoltà i padroni di casa, che hanno faticato a reagire e a trovare il ritmo giusto.

La Giana Erminio cerca di reagire

Nonostante l’inizio difficile, la Giana Erminio ha tentato di riorganizzarsi e di trovare spazi per attaccare. Tuttavia, le azioni offensive sono state poco incisive, e il primo vero pericolo per l’Alcione è arrivato solo dopo mezz’ora di gioco. Un colpo di testa di Bagatti ha sfiorato il gol, ma la difesa avversaria ha retto bene. L’Alcione, dal canto suo, ha continuato a mantenere il controllo del gioco, mostrando una solida organizzazione tattica.

Il raddoppio e la gestione del vantaggio

Il secondo tempo ha visto la Giana Erminio tentare di alzare il baricentro, ma l’Alcione ha colpito nuovamente al 27′ con un gol che ha praticamente chiuso la partita. Un piazzato di Dimarco ha trovato Bagatti, il quale ha servito Palombi per il tocco vincente. Con il punteggio sul 2-0, l’Alcione ha adottato una strategia difensiva, schierando un 3-5-2 che ha reso difficile per la Giana trovare spazi per accorciare le distanze. Nonostante alcuni tentativi, la squadra di casa non è riuscita a concretizzare le poche occasioni avute.

Questa vittoria permette all’Alcione di posizionarsi momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa delle altre gare della giornata. La prestazione della squadra di Cusatis è stata esemplare, dimostrando una grande capacità di gestione del gioco e delle situazioni di pressione. La Giana Erminio, invece, dovrà riflettere su quanto accaduto e lavorare per migliorare in vista delle prossime sfide.