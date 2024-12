I leoni del Garda puntano al decimo successo stagionale per rilanciarsi in classifica.

Un momento difficile per la FeralpiSalò

La FeralpiSalò si prepara ad affrontare l’Arzignano Valchiampo in una partita cruciale per il prosieguo della stagione. Dopo un periodo di risultati deludenti, i leoni del Garda cercano di ritrovare la vittoria al Lino Turina, dove il calcio d’inizio è fissato per le 17.30. Le ultime due uscite hanno visto la squadra pareggiare 1-1 contro l’Alcione Milano e perdere 1-0 contro la Pro Vercelli, un trend che ha messo a dura prova la fiducia del gruppo.

La necessità di un riscatto

Con l’obiettivo di centrare il decimo successo stagionale, la FeralpiSalò è chiamata a reagire. La situazione in classifica è diventata più complessa, soprattutto dopo che l’Atalanta U23 e l’Alcione hanno ottenuto vittorie importanti, agganciando i gardesani al terzo posto con 32 punti. Aimo Diana, allenatore della squadra, ha espresso la sua determinazione in conferenza stampa: “Dobbiamo smaltire la rabbia agonistica; sappiamo di non aver fatto bene nelle ultime due uscite e abbiamo voglia di riscattarci. Sono ottimista, anche se di fronte abbiamo un’ottima squadra”.

L’Arzignano Valchiampo in forma

Dall’altra parte, l’Arzignano Valchiampo arriva a questa sfida con un morale alto, avendo ottenuto risultati positivi nelle ultime otto partite, con una sola sconfitta. Questo ruolino di marcia ha permesso ai vicentini di allontanarsi dalla zona retrocessione, rendendoli avversari temibili. La FeralpiSalò dovrà prestare particolare attenzione a questa squadra, che ha dimostrato di saper giocare un buon calcio e di avere le carte in regola per mettere in difficoltà i gardesani.

Formazione e assenze

Per quanto riguarda la formazione, la FeralpiSalò non si presenta nelle migliori condizioni. Sebbene il recupero di Pilati, tornato disponibile dopo un turno di squalifica, possa dare una mano, la squadra dovrà fare a meno di Giudici, Cabianca e Brambilla. Inoltre, ci sono dubbi su altri giocatori chiave come Balestrero, Dubickas, Rizzo e Letizia. La gestione delle assenze sarà fondamentale per cercare di ottenere un risultato positivo in questa sfida delicata.