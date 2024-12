Una partita intensa che mette in discussione le ambizioni di Milano in campionato

Un inizio scoppiettante per Varese

La partita tra Openjobmetis Varese e EA7 Emporio Armani Milano ha avuto un avvio sorprendente, con Varese che ha subito imposto il proprio ritmo. Un parziale di 7-0 ha costretto Milano a chiamare un timeout, ma la squadra di casa ha continuato a spingere, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 25-19. L’ex giocatore Alviti ha dato il suo contributo, dimostrando di essere in grande forma. Milano, pur cercando di reagire, ha faticato a trovare il giusto assetto, soprattutto senza il suo giocatore di punta, Mirotic, preservato per gli impegni europei.

Il dominio di Varese nel secondo quarto

Il secondo quarto ha visto Varese mantenere il controllo della partita, con un gioco energico e incisivo. Sykes ha segnato sulla sirena, portando il punteggio sul 54-43 all’intervallo. La squadra di casa ha mostrato una superiorità evidente, con un differenziale di energia che ha messo in difficoltà Milano. Librizzi ha segnato da tre punti, aumentando il vantaggio a +16, mentre Milano sembrava incapace di trovare una risposta adeguata. La scelta di Messina di schierare cinque esterni ha complicato ulteriormente la situazione, lasciando Milano in difficoltà nel pitturato.

La rimonta di Milano e il finale thrilling

Nonostante le difficoltà, Milano ha tentato una rimonta nel terzo quarto, accorciando le distanze fino a 70-65. Tuttavia, Varese ha risposto con un altro parziale di 7-0, riportando il punteggio a 77-65. La partita si è fatta sempre più intensa, con Brooks che ha segnato due triple cruciali, portando Milano a -1 a soli 14 secondi dalla fine. Ma la tensione ha giocato brutti scherzi: Mannion ha sbagliato il tiro del sorpasso, lasciando la vittoria a Varese, che ha chiuso la partita con un libero di Hands. Questa sconfitta rappresenta il terzo ko consecutivo per Milano, mettendo in discussione le sue ambizioni in campionato e la qualificazione alla Coppa Italia.