Scopri il nuovo format del torneo e le squadre partecipanti per il 2024.

Un torneo in evoluzione

Il torneo Calcio&Coriandoli, giunto alla sua 18ª edizione, si prepara a dare il via a una nuova stagione che promette emozioni e sfide avvincenti. Con l’inizio fissato per il 21 dicembre, il torneo coinvolgerà le categorie Under 12 e Under 13, con un format rinnovato che prevede tre fasi distinte: provinciale, regionale e nazionale. Questa evoluzione mira a garantire un’esperienza di gioco più ricca e competitiva per i giovani talenti del calcio.

Fasi e squadre partecipanti

La fase provinciale si concluderà il 26 gennaio, seguita dalla fase regionale che si svolgerà il primo e il due febbraio. Le prime otto squadre della categoria Under 13 accederanno agli ottavi di finale, suddivisi in un formato simile a quello delle coppe internazionali. Le squadre che si classificheranno nelle prime posizioni si sfideranno in un percorso che culminerà in una finale che garantirà l’accesso alla fase nazionale anche alla squadra perdente. Questo rappresenta un’importante novità rispetto agli anni precedenti, dove solo il vincitore avanzava.

Il parterre di squadre

Il torneo vedrà la partecipazione di 18 squadre Under 13, suddivise in sei gironi da tre. Tra le squadre partecipanti figurano nomi illustri come Juventus, Torino e Pro Vercelli, che porteranno il loro bagaglio di esperienza e talento. Per quanto riguarda l’Under 12, il girone femminile sarà composto da sei squadre, tra cui Juventus e Cit Turin, promettendo un confronto di alto livello. La varietà delle squadre partecipanti arricchisce ulteriormente il torneo, creando un’atmosfera di competizione e sportività.

Un calendario ricco di eventi

Il calendario completo delle partite sarà reso noto nei prossimi giorni, ma già si possono anticipare incontri entusiasmanti. Il sorteggio per i triangolari della fase provinciale è stato effettuato senza teste di serie, garantendo così scontri diretti fin da subito. La differenza reti sarà il primo criterio per determinare la classifica in caso di parità, stimolando i giovani atleti a cercare il gol e a dare il massimo in ogni partita. Con un format così dinamico e coinvolgente, il torneo Calcio&Coriandoli si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio giovanile.