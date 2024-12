La squadra di Messina si impone con un convincente 94-81, consolidando la sua posizione in Eurolega.

Una vittoria che vale oro

L’Olimpia Milano continua a sorprendere nel panorama dell’Eurolega, conquistando il Palau di Barcellona con un punteggio di 94-81. Questo successo rappresenta la sesta vittoria consecutiva per i campioni d’Italia, che ora si trovano in settima posizione con un record di 9-6, affiancati da Olympiacos e Zalgiris Kaunas. La squadra di coach Ettore Messina ha dimostrato una crescita costante, affrontando con determinazione le sfide che si sono presentate durante la partita.

Un inizio difficile, ma una reazione da campioni

Il match non è iniziato nel migliore dei modi per l’Olimpia, che ha subito la fisicità dei catalani nel primo quarto, chiudendo sotto 24-16. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire, ritrovando la giusta energia e strategia nella seconda frazione. All’intervallo, il punteggio era di 43-40 per il Barcellona, ma i meneghini hanno dimostrato di avere le carte in regola per ribaltare la situazione. La chiave del successo è stata la capacità di leggere il gioco e adattarsi alle circostanze, come sottolineato da Messina nel post partita.

LeDay e Mirotic protagonisti indiscussi

Tra i protagonisti della serata, spicca Zach LeDay, autore di una prestazione straordinaria con 33 punti. La sua energia e determinazione hanno galvanizzato la squadra, permettendo all’Olimpia di dominare nel secondo tempo. Nikola Mirotic, con 19 punti e 7 rimbalzi, ha avuto un ruolo cruciale nel riportare in carreggiata i suoi compagni dopo un avvio complicato. La sinergia tra i giocatori è stata evidente, con Mannion che, pur non trovando il tiro, ha saputo orchestrare bene il gioco, dimostrando che il successo è frutto di un lavoro di squadra.

Un futuro promettente per l’Olimpia

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano non solo consolida la sua posizione in classifica, ma acquisisce anche una maggiore consapevolezza del proprio potenziale. La squadra sta crescendo partita dopo partita, e la fiducia nei propri mezzi è in costante aumento. La prossima sfida sarà fondamentale per continuare su questa strada e mantenere il ritmo vincente. I tifosi possono essere certi che l’Olimpia è pronta a lottare per obiettivi ambiziosi in questa Eurolega.