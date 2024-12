Una prestazione straordinaria di Zach LeDay guida l'Olimpia verso il successo in Eurolega.

Una vittoria che fa la storia

L’Olimpia Milano ha dimostrato di essere una delle squadre più temibili dell’Eurolega, conquistando una vittoria fondamentale al Palau Blaugrana di Barcellona. Con un punteggio finale di 94-81, la squadra biancorossa ha messo in mostra una prestazione che ha lasciato il segno, consolidando così la sua posizione nella competizione europea. Questo successo rappresenta la sesta vittoria consecutiva per l’Olimpia, un traguardo che non può passare inosservato.

La reazione dopo un inizio difficile

La partita non è iniziata nel migliore dei modi per l’Olimpia, che ha visto il Barcellona prendere il comando nel primo quarto con un parziale di 24-16. Tuttavia, la squadra milanese ha dimostrato grande carattere e determinazione, riuscendo a ridurre lo svantaggio e chiudere il primo tempo sotto di soli tre punti, 43-40. Questo spirito combattivo ha permesso all’Olimpia di rimanere in partita e di prepararsi a una ripresa decisiva.

Zach LeDay, il protagonista indiscusso

Il secondo tempo ha visto un’Olimpia Milano completamente trasformata, capace di imporre il proprio ritmo e di dominare il gioco. Il vero protagonista della serata è stato Zach LeDay, che ha messo a segno ben 33 punti, accompagnati da 4 rimbalzi e una valutazione complessiva di 37. La sua presenza sotto canestro e la capacità di segnare nei momenti cruciali hanno reso la difesa del Barcellona impotente. Insieme a lui, Nikola Mirotic ha fornito un contributo fondamentale, con giocate decisive e una difesa solida, rendendo la coppia di lunghi dell’Olimpia praticamente immarcabile.

Un segnale forte per le avversarie

Questa vittoria non è solo un passo avanti nella classifica, ma anche un chiaro messaggio per tutte le altre squadre dell’Eurolega. L’Olimpia Milano, attualmente al settimo posto a pari merito con Olympiacos e Zalgiris Kaunas, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. La solidità difensiva e offensiva mostrata nella partita contro il Barcellona è un chiaro indicativo della maturità e della determinazione della squadra, pronta a lottare per obiettivi ambiziosi in questa stagione.