Una prestazione eccezionale consente all'Olimpia di salire al settimo posto in classifica.

Una partita iniziata in salita

L’Olimpia Milano ha affrontato una sfida difficile contro il Barcellona, mostrando inizialmente segni di difficoltà. Nel primo quarto, la squadra di coach Messina ha faticato a trovare il ritmo, subendo un parziale di 24-16. La fisicità dei catalani ha messo in difficoltà i meneghini, che hanno mostrato una difesa vulnerabile, specialmente nei confronti delle penetrazioni avversarie. Tuttavia, la reazione non è tardata ad arrivare.

La rimonta che ha cambiato la partita

Nel secondo quarto, Milano ha iniziato a trovare la giusta intesa, riducendo il gap e chiudendo il primo tempo sotto di soli tre punti (43-40). La squadra ha mostrato segni di miglioramento, con un gioco più fluido e una difesa più attenta. Il terzo quarto ha visto un Barcellona tentare di allungare il vantaggio, toccando il massimo sul 55-46. Ma è qui che l’Olimpia ha cambiato marcia, realizzando un incredibile parziale di 30-5 che ha ribaltato completamente l’inerzia della partita.

LeDay e Mirotic protagonisti della vittoria

Il quarto finale ha visto Milano gestire il vantaggio con grande autorità, grazie a prestazioni eccezionali di Zach LeDay, che ha chiuso con 33 punti, e Nikola Mirotic, autore di 19 punti. La squadra ha dimostrato una grande coesione e determinazione, portando a casa una vittoria fondamentale per la classifica. Con questo successo, l’Olimpia Milano si posiziona al settimo posto, in compagnia di Olympiacos e Zalgiris Kaunas, con un record di 9-6.

Prossimi impegni per l’Olimpia

La squadra meneghina tornerà in campo il 17 dicembre contro il Panathinaikos, in un match che si preannuncia altrettanto impegnativo. La vittoria contro il Barcellona rappresenta un segnale forte per il proseguimento della stagione, con l’Olimpia che sembra aver trovato la giusta chimica e determinazione per affrontare le sfide future. La diretta sarà disponibile su Sky Sport e in streaming su NOW, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento di questa avvincente avventura in Eurolega.