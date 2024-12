Una vittoria fondamentale per l'Olimpia Milano, che si conferma tra le migliori d'Europa.

Una vittoria storica per l’Olimpia Milano

Per il secondo anno consecutivo, l’Olimpia Milano ha sbancato il Palau di Barcellona, conquistando una vittoria fondamentale per la sua corsa in Euroleague. Il punteggio finale di 94-81 non solo rappresenta un trionfo contro una delle squadre più forti d’Europa, ma segna anche la sesta vittoria consecutiva per i campioni d’Italia nella competizione. Questo successo ha permesso all’Olimpia di posizionarsi al settimo posto in classifica, a pari merito con Olympiacos e Zalgiris Kaunas, rispettivamente quinto e sesto.

Coach Ettore Messina, visibilmente soddisfatto, ha rilasciato alcune dichiarazioni su EuroLeague TV, sottolineando l’importanza di questa vittoria. “Vincere qui è sempre difficile, e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e determinata”, ha affermato. Durante l’intervallo, Messina ha parlato con i suoi giocatori, evidenziando la necessità di mantenere la concentrazione e la solidità difensiva. La sua strategia ha dato i suoi frutti, con i giocatori che hanno risposto con pazienza e determinazione.

Le prestazioni straordinarie di Zach LeDay

Un protagonista indiscusso della serata è stato Zach LeDay, che ha realizzato ben 33 punti, con un impressionante 4/4 da tre punti. Questa prestazione non solo ha contribuito in modo significativo alla vittoria, ma ha anche segnato un nuovo record personale per il giocatore nella competizione. Tuttavia, nonostante il suo successo, LeDay ha dedicato la vittoria al padre, scomparso l’anno scorso, dimostrando un lato umano e toccante della sua carriera sportiva.

Una crescita costante per l’Olimpia Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano continua a dimostrare una crescita costante, sia in termini di difesa che di controllo della gara. La squadra ha mostrato una notevole capacità di adattamento e resilienza, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli in Euroleague. La combinazione di talento individuale e gioco di squadra ha reso l’Olimpia una delle squadre più temute del torneo, e i tifosi possono sperare in un futuro luminoso per la squadra.