Un match che ha visto la Triestina trionfare in un finale mozzafiato, lasciando il Novara deluso.

Un primo tempo di contenimento

La partita tra Novara e Triestina si è aperta con un primo tempo caratterizzato da un predominio della squadra ospite, che ha mostrato una buona organizzazione di gioco. Gli alabardati, guidati dall’ex allenatore Tesser, hanno creato diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. I cinque calci d’angolo guadagnati non hanno portato a realizzazioni, mentre il Novara ha cercato di difendersi e colpire in contropiede. Le azioni più pericolose sono arrivate da tentativi individuali, come quello di Agyemang, il quale ha messo in difficoltà la difesa avversaria, ma il portiere Ross ha sempre risposto presente.

Ripresa ricca di emozioni

Il secondo tempo ha visto un cambio di ritmo e una maggiore intensità. La Triestina è passata in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Olivieri, dopo un fallo di Lorenzini. La reazione del Novara non si è fatta attendere: Basso ha pareggiato con una punizione magistrale, dimostrando che la squadra di Gattuso non si sarebbe arresa facilmente. Tuttavia, la Triestina ha risposto colpo su colpo, riportandosi in vantaggio con un gol di Olivieri, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria. La partita è diventata un vero e proprio spettacolo, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere sull’altra.

Il finale da brivido

Negli ultimi minuti, il Novara ha cercato disperatamente di recuperare, ma la Triestina, con un contropiede fulmineo, ha chiuso i conti con il gol di El Azrak. Questo risultato ha lasciato il Novara con l’amaro in bocca, poiché la squadra ha mostrato segni di miglioramento, ma ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica e la mancanza di concretezza sotto porta. La Triestina, dal canto suo, ha dimostrato di avere una rosa competitiva e una mentalità vincente, bissando il risultato dell’anno precedente e portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.