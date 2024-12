La votazione cruciale per il nuovo stadio del Cagliari si avvicina, con importanti sviluppi in arrivo.

Il progetto del nuovo stadio

Il progetto del nuovo stadio del Cagliari sta prendendo forma e si avvicina a un momento cruciale: la votazione in Comune, prevista per lunedì 16 dicembre. Questo incontro rappresenta un passo fondamentale per il rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), che include anche la valutazione d’impatto ambientale. L’approvazione di questo provvedimento è essenziale per sbloccare i 50 milioni di euro di finanziamenti regionali necessari per avviare la costruzione del nuovo impianto.

Dettagli del progetto e infrastrutture

Il progetto del nuovo stadio non si limita alla sola costruzione dell’impianto sportivo. Infatti, sono previsti anche un hotel di lusso con 126 camere, un centro benessere, un bar e un centro congressi capace di ospitare oltre mille persone. Inoltre, il progetto include un museo dedicato al club, ampie aree verdi e parcheggi, oltre alla realizzazione di una pista ciclopedonale a Monte Mixi. Queste infrastrutture non solo miglioreranno l’esperienza dei tifosi, ma contribuiranno anche a rivitalizzare l’area circostante, rendendola un polo di attrazione per turisti e residenti.

Tempistiche e obiettivi futuri

La tabella di marcia per la realizzazione del nuovo stadio è serrata. Per rispettare i termini e accedere ai fondi, i lavori dovranno iniziare entro il 2027. Questo è un requisito fondamentale affinché Cagliari possa essere inserita tra le città ospitanti alcune partite di Euro 2032, un evento calcistico di grande rilevanza che si svolgerà in Italia e Turchia. La realizzazione del nuovo stadio rappresenta quindi non solo un’opportunità per il Cagliari Calcio, ma anche per l’intera città, che potrebbe beneficiare di un significativo incremento turistico e di visibilità internazionale.