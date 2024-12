Una doppietta di Palombi condanna la Giana a una brutta sconfitta in casa.

Una partenza shock per la Giana

La Giana Gorgonzola ha subito una sconfitta pesante, perdendo 2-0 contro l’Alcione nella 19esima giornata del Girone A di Serie C. La squadra di casa, che si aspettava di riscattarsi dopo un periodo difficile, ha invece mostrato una prestazione deludente, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. L’Alcione, neopromossa ma già in forma, ha approfittato di ogni errore dei biancazzurri, portandosi in vantaggio già al secondo minuto di gioco grazie a un gol di Palombi.

Un match senza emozioni

Nonostante un inizio promettente, la Giana non è riuscita a concretizzare le poche occasioni create. La squadra ha provato a reagire, alzando il baricentro e cercando di mettere pressione agli avversari, ma le azioni offensive sono state sporadiche e poco incisive. L’equilibrio del match ha premiato l’Alcione, che ha gestito bene il vantaggio e ha chiuso il primo tempo senza subire rischi significativi. La ripresa ha visto un leggero miglioramento della Giana, ma le occasioni da gol sono rimaste rare.

La doppietta di Palombi segna il destino della partita

Il secondo gol dell’Alcione, arrivato al 72′, ha definitivamente chiuso i giochi. Palombi, autore di una doppietta, ha sfruttato una punizione ben battuta e un errore della difesa biancazzurra per insaccare il pallone e portare il risultato sul 2-0. La Giana ha tentato di reagire con alcuni cambi, ma la manovra è risultata poco efficace. L’allenatore Chiappella avrà ora il compito di riorganizzare la squadra in vista del prossimo incontro di Coppa Italia contro l’Avellino, dove sarà fondamentale ritrovare la giusta determinazione e concentrazione.