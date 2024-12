Scopri le partite in programma e come seguirle in diretta su Sky e NOW

Il campionato di Serie C si accende

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 13 dicembre, fino a lunedì 16 dicembre, per la tanto attesa diciannovesima giornata di campionato. Questo weekend, gli appassionati di calcio potranno assistere a ben quattro partite stasera, mentre domenica si svolgeranno le gare delle 15 in contemporanea, tutte visibili grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW.

Come seguire le partite

Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è disponibile esclusivamente su Sky e in streaming su NOW, garantendo la visione di tutte le 1.143 partite della regular season, inclusi playoff e match della Supercoppa e della Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. Gli appassionati potranno godere di un’ampia copertura, con studi, approfondimenti e highlights delle partite dei tre gironi del torneo, disponibili su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il programma delle partite

Il programma di questo weekend è ricco di emozioni. Le partite inizieranno stasera alle 20.30, con un susseguirsi di incontri che proseguiranno fino a lunedì. Domenica, il clou della giornata sarà rappresentato dalle gare delle 15, che verranno trasmesse in diretta, permettendo ai tifosi di seguire le proprie squadre del cuore in tempo reale. Le partite si svolgeranno in vari orari, dalle 12.30 fino alle 20.30, offrendo un’ampia scelta per tutti gli appassionati.

Un campionato avvincente

La Serie C si sta dimostrando un campionato avvincente e ricco di sorprese. Con squadre che lottano per la promozione e altre che cercano di evitare la retrocessione, ogni partita è fondamentale. Gli allenatori e i giocatori sono pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi. Gli appassionati possono aspettarsi un weekend di grande calcio, con sfide che promettono di essere emozionanti e ricche di colpi di scena.