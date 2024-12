Una partita decisiva per le sorti di entrambe le squadre in Eurolega.

Un match che vale playoff e play-in

La sfida tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Barcellona, in programma per il 15° turno di Eurolega 2024-2025, si preannuncia come un incontro di grande rilevanza. Entrambe le squadre, con un record identico di 8-6, si trovano in una situazione delicata, dove ogni partita può fare la differenza tra l’accesso ai playoff e il rischio di un play-in. Questo incontro non è solo una questione di punti, ma rappresenta anche un’opportunità per dimostrare il proprio valore sul palcoscenico europeo.

Il momento dell’Olimpia Milano

Gli uomini di Ettore Messina hanno vissuto un inizio di stagione difficile, ma l’arrivo di Nico Mannion ha cambiato le sorti della squadra. Con un impressionante record di 7-1 nelle ultime partite, l’Olimpia si presenta come una delle formazioni più in forma del momento. Nonostante qualche sconfitta in campionato, la squadra sembra concentrata sull’obiettivo europeo, dimostrando una netta preferenza per le competizioni continentali. Con il ritorno di Leandro Bolmaro, l’unico assente in infermeria è Josh Nebo, il che offre a Messina una rosa quasi al completo per affrontare il Barcellona.

Le sfide del Barcellona

Dall’altra parte del campo, il Barcellona affronta la partita con alcune assenze significative. Nicolas Laprovittola è out per tutta la stagione, mentre Chimezie Metu e Raul Neto saranno assenti per diversi mesi. Nonostante queste difficoltà, il Barça ha dimostrato di essere una squadra temibile, con sole due sconfitte in casa, contro avversari di alto livello come il Paris Basketball e il Real Madrid. Tuttavia, la storia recente contro l’Olimpia Milano non è favorevole, con i biancorossi che hanno vinto due delle ultime tre sfide al Palau Blaugrana.

Le parole di Ettore Messina

Alla vigilia della partita, Ettore Messina ha sottolineato l’importanza della sfida: “Affrontiamo un avversario di altissimo livello, quindi si tratta ovviamente di una partita molto difficile. Saranno fondamentali la fase di transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi contro i loro lunghi e quintetti generalmente molto alti. In attacco, dovremo avere una buona circolazione di palla contro una formazione che è abituata a rubare molti palloni e con quelli alimentare il proprio contropiede.” Messina ha anche espresso entusiasmo per il ritorno di Kevin Punter, un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nella squadra.