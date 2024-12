Il Padova cerca di mantenere la leadership contro un Lumezzane agguerrito.

Il contesto della partita

Il Padova si prepara ad affrontare il Lumezzane nel 19º turno del girone A di Serie C, con l’obiettivo di mantenere la distanza di sicurezza dal Vicenza, attualmente a due punti di distanza ma con due partite in più disputate. La sfida si svolgerà sabato 14 dicembre all’Euganeo, dove i biancoscudati cercano di chiudere il girone d’andata da imbattuti. La squadra di Andreoletti, dopo un periodo di riposo forzato, è pronta a tornare in campo con la determinazione di continuare la striscia positiva.

Le formazioni e le strategie

Il tecnico Andreoletti recupera Varas, ma deve fare i conti con l’assenza di Valente e lo squalificato Fusi. Nonostante ciò, il Padova si presenta con una rosa quasi al completo, pronta a schierarsi con il collaudato 3-4-2-1. La difesa, guidata da Fortin tra i pali, è solida e ben organizzata, mentre a centrocampo Crisetig e Broh sono pronti a dettare i ritmi di gioco. In attacco, la coppia Bortolussi-Spagnoli promette di essere letale, con il primo reduce da prestazioni straordinarie.

Il Lumezzane: un avversario da non sottovalutare

Il Lumezzane, guidato da mister Franzini, arriva all’Euganeo con la voglia di sorprendere. Nonostante le assenze, la squadra ha dimostrato di avere una buona tenuta e una mentalità combattiva. Con un 4-3-3 ben strutturato, il Lumezzane cercherà di non snaturarsi, mantenendo un atteggiamento propositivo e cercando di sfruttare le ripartenze. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i tre punti.

Statistiche e precedenti

Negli ultimi diciannove incontri tra Padova e Lumezzane, il bilancio è equilibrato: sette vittorie per il Padova, sette pareggi e cinque successi per il Lumezzane. L’ultimo incontro si è concluso con un pareggio, ma entrambe le squadre sono pronte a scrivere una nuova pagina della loro storia. La partita sarà arbitrata da Bogdan Nicolae Sfira, con la diretta su Sky Sport e streaming disponibile su Now Tv e Sky Go.