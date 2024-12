Una prestazione straordinaria di Zach LeDay e Nikola Mirotic guida l'EA7 alla vittoria.

Una vittoria che fa la storia

L’EA7 Milano continua a stupire nel panorama dell’Eurolega, centrando la sesta vittoria consecutiva con un convincente 94-81 contro il Barcellona. Questo successo non è solo un numero, ma rappresenta un momento cruciale per la squadra di Messina, che dimostra di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. La partita si è rivelata un vero e proprio spettacolo, con protagonisti indiscussi Nikola Mirotic e Zach LeDay, che hanno messo in mostra le loro abilità in un match ricco di emozioni.

LeDay e Mirotic: i protagonisti della serata

Zach LeDay ha brillato con una prestazione eccezionale, segnando 33 punti e realizzando un perfetto 4/4 da tre punti. La sua capacità di segnare in momenti chiave ha permesso all’EA7 di recuperare terreno e prendere il comando della partita. Mirotic, tornato al Palau Blaugrana, ha contribuito con 19 punti e 7 rimbalzi, dimostrando di essere un giocatore fondamentale per la squadra. La loro sinergia ha creato un attacco devastante, capace di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Un secondo tempo da incorniciare

Il secondo tempo ha visto un cambiamento radicale nell’inerzia della partita. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il Barcellona era riuscito a mantenere un leggero vantaggio, Milano ha trovato la giusta energia e determinazione. Un parziale di 20-0 ha stravolto le sorti del match, con LeDay e Shields che hanno preso in mano le redini della squadra. La difesa del Barcellona, che aveva mostrato segni di solidità, è crollata sotto la pressione dell’attacco milanese, permettendo all’EA7 di allungare e chiudere la partita con un margine rassicurante.

Un futuro promettente per l’EA7

Con questa vittoria, l’EA7 Milano si posiziona tra le squadre più temute dell’Eurolega. La chimica tra i giocatori, unita a una strategia ben definita, fa ben sperare per il prosieguo della competizione. La capacità di reagire nei momenti difficili e di sfruttare le opportunità si è dimostrata cruciale, e i tifosi possono essere fiduciosi in vista delle prossime sfide. La squadra ha dimostrato di avere un potenziale enorme e, con prestazioni come quella contro il Barcellona, è pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.