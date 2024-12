Domani pomeriggio si svolgerà un derby lombardo ricco di emozioni e aspettative.

Un derby atteso e ricco di significato

Domani pomeriggio, alle 14.30, lo Stadio “Città di Gorgonzola” sarà il palcoscenico di un derby lombardo che promette emozioni e intensità. La Giana Erminio, guidata dall’allenatore Andrea Chiappella, si prepara ad affrontare l’Alcione Milano in una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per entrambe le squadre. La Giana, reduce da due pareggi consecutivi, cerca di risollevare le proprie sorti in un campionato che finora non ha rispettato le aspettative. La squadra biancazzurra, infatti, ha faticato a trovare continuità nei risultati, un aspetto che ha pesato sulla classifica.

Rientri e scelte tattiche

Per il match di domani, Chiappella dovrebbe schierare l’undici titolare che ha conquistato un prezioso punto nell’ultima trasferta contro la Virtus Verona. Un’importante novità riguarda il rientro in difesa di Luca Ferri, che, dopo aver scontato la squalifica, è pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia, sostituendo Alborghetti. Questo rientro potrebbe dare maggiore solidità alla difesa della Giana, che ha mostrato qualche fragilità nelle ultime uscite.

La situazione dell’Alcione Milano

Dall’altra parte, l’Alcione Milano arriva a questa sfida dopo una netta sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Albinoleffe. Nonostante il risultato negativo, la squadra di Cusatis ha dimostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare un derby. A centrocampo, i ballottaggi continuano a caratterizzare la stagione, mentre in attacco si punta sulla consolidata coppia Palombi-Marconi, che ha già dimostrato di poter fare la differenza. In difesa, si preannuncia un duello per sostituire lo squalificato Chierichetti, con Stabile e Bertolotti in lizza per una maglia da titolare.

Un match che può cambiare le sorti

Questo derby lombardo non è solo una partita, ma un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore e cercare di risalire la classifica. La Giana Erminio ha bisogno di una vittoria per ritrovare fiducia e morale, mentre l’Alcione Milano cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta precedente. I tifosi possono aspettarsi un match combattuto, ricco di emozioni e colpi di scena. La rivalità tra le due squadre, unita all’importanza dei punti in palio, renderà questa sfida imperdibile per gli appassionati di calcio.