Iniziative di inclusione sociale e sportiva per i ragazzi di Gratosoglio

Un legame che dura nel tempo

Per il settimo anno consecutivo, la collaborazione tra Fondazione Laureus Italia e Olimpia Milano si rafforza, dando vita a iniziative che mirano a creare un impatto positivo nella comunità. Il progetto “One Team”, promosso dalla Eurolega, si propone di utilizzare il basket come strumento di inclusione sociale, coinvolgendo i club in attività che favoriscono il benessere dei giovani. Quest’anno, la novità è l’ingresso di Motorola, che si unisce a questa missione, portando con sé valori fondamentali come il rispetto, la resilienza e il lavoro di squadra.

Un evento significativo per i ragazzi

Il 10 dicembre, l’Istituto Comprensivo Arcadia di Gratosoglio ha ospitato l’inaugurazione ufficiale della stagione del progetto. Durante l’evento, i giocatori di Olimpia Milano, Giampaolo Ricci, Ousmane Diop e Shavon Shields, sono diventati nuovi ambasciatori di One Team, sottolineando l’importanza di questo progetto per i ragazzi. La presenza di rappresentanti di Eurolega, Motorola e Laureus Italia ha reso l’evento ancora più significativo, evidenziando il supporto di diverse realtà nel promuovere il benessere giovanile.

Un pallone per ogni ragazzo

Un momento toccante dell’evento è stata la presentazione del nuovo pallone da basket, frutto della creatività dei ragazzi che hanno partecipato a un laboratorio. Ogni giovane coinvolto nel progetto ha ricevuto un pallone, mentre altri 250 sono stati donati a enti locali. Questa iniziativa non solo avvicina i ragazzi allo sport, ma promuove anche un’attività motoria che ha un impatto positivo sulle comunità di quartiere.

Obiettivi e valori del progetto

Il progetto One Team si propone di arricchire la sfera emotiva, psicologica e fisica dei ragazzi, supportandoli nel loro percorso di crescita. Attraverso incontri che trattano temi come la comunicazione, il problem solving e l’empatia, i partecipanti hanno l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per affrontare le sfide quotidiane. Sostenere i giovani provenienti da contesti difficili significa educarli al rispetto delle regole e alla costruzione di relazioni significative.

Un futuro migliore attraverso lo sport

In un mondo in cui le difficoltà sociali ed economiche possono sembrare insormontabili, iniziative come quella di Olimpia Milano e Fondazione Laureus rappresentano una luce di speranza. Attraverso lo sport, i ragazzi possono trovare un modo per esprimere se stessi, costruire relazioni e sviluppare le competenze necessarie per un futuro migliore. La sinergia tra sport e responsabilità sociale è un esempio di come si possa fare la differenza nella vita dei giovani, creando opportunità e promuovendo valori positivi.