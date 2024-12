Il Milan torna in campo per la Champions League contro la Stella Rossa: ecco le informazioni chiave.

Il ritorno del Milan in Champions League

Oggi, mercoledì, il Milan torna a calcare il palcoscenico della Champions League, affrontando la Stella Rossa nella sesta giornata della fase a gironi dell’edizione 2024/25. I rossoneri, dopo un inizio di stagione altalenante, sono determinati a conquistare i tre punti per consolidare la loro posizione nel gruppo e avvicinarsi alla fase ad eliminazione diretta. La partita si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza, un impianto che promette di essere gremito di tifosi pronti a sostenere la squadra.

Dettagli sulla partita

Il fischio d’inizio è fissato per le ore , e i tifosi possono aspettarsi un match ricco di emozioni. Il Milan, sotto la guida del suo allenatore, ha lavorato duramente per prepararsi a questo incontro cruciale. La squadra ha mostrato segni di miglioramento nelle ultime uscite, e i giocatori chiave come Leao e Giroud saranno fondamentali per portare a casa il risultato. Dall’altra parte, la Stella Rossa, storicamente una squadra ostica, cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri con il suo gioco aggressivo e veloce.

Dove vedere il match

Per chi non potrà essere presente allo stadio, il match sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme. Gli appassionati di calcio possono seguire la partita su Sky Sport e DAZN, che offriranno la copertura completa dell’evento. Inoltre, sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui social media ufficiali del Milan e su vari siti sportivi. Non perdere l’occasione di vivere l’emozione della Champions League, un torneo che ogni anno regala spettacolo e sorprese.