Un pomeriggio di emozioni e colpi di scena per i giovani nerazzurri

Un inizio difficile per l’Atalanta Under 23

Mercoledì 11 dicembre, l’Atalanta Under 23 ha affrontato l’Union Clodiense in un match che sembrava destinato a finire in un deludente pareggio. La partita, recupero del 17° turno del girone A di Serie C, si è svolta a Caravaggio e ha visto i nerazzurri partire con il freno a mano tirato. Dopo un primo tempo privo di emozioni, la situazione si è complicata ulteriormente quando, a venti minuti dalla fine, il portiere Pardel ha commesso un errore in fase d’impostazione, permettendo a Orfei di portare in vantaggio gli avversari.

La reazione dei giovani nerazzurri

Nonostante il colpo subito, l’Atalanta Under 23 ha dimostrato grande carattere e determinazione. La squadra, guidata da Modesto, ha iniziato a spingere con maggiore intensità, cercando il pareggio. La svolta è arrivata al 32′ della ripresa, quando Panada ha trasformato un calcio di rigore, riportando il punteggio in parità. Questo gol ha infuso nuova energia nei giovani nerazzurri, che hanno continuato a lottare per ribaltare la situazione.

Il gol della vittoria e la classifica

Tre minuti dopo il pareggio, Alessio ha firmato il gol del sorpasso con un’azione personale spettacolare, dribblando gli avversari e concludendo con un sinistro preciso dal limite dell’area. Questo gol ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e dei compagni di squadra, che hanno festeggiato una rimonta incredibile. Con questa vittoria, l’Atalanta Under 23 sale a 29 punti in classifica, agganciando l’Alcione Milano al quinto posto. Un risultato che dimostra come la squadra sia in crescita e pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.