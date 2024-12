Un match difficile per la San Marino Academy, che non riesce a recuperare dopo il doppio svantaggio.

Un inizio di partita complicato

La San Marino Academy ha affrontato una dura realtà nella sua ultima partita di Primavera 4 contro il Legnago, con un punteggio finale di 3-1. L’incontro, disputato in Repubblica Gazzola, ha visto gli ospiti partire forte, portandosi in vantaggio già nel primo tempo. La squadra di Cancelli ha faticato a trovare il ritmo giusto, subendo il raddoppio di Castellan all’inizio della ripresa. Questo gol ha messo a dura prova la determinazione dei giovani calciatori della San Marino Academy, che hanno cercato di reagire, ma senza successo.

Un tentativo di rimonta

Nonostante il doppio svantaggio, la San Marino Academy ha mostrato segni di vita con un gol di Protti, che ha riacceso le speranze di una possibile rimonta. La situazione sembrava favorevole, soprattutto dopo l’espulsione di Castellan al 73′, che ha lasciato il Legnago in dieci uomini. Tuttavia, la squadra non è riuscita a capitalizzare la superiorità numerica, e il Legnago ha mantenuto la calma, gestendo il gioco e le occasioni. La San Marino Academy ha continuato a lottare, ma la mancanza di incisività in attacco ha pesato sul risultato finale.

Il sigillo finale del Legnago

Nel finale, al 4’ di recupero, il Legnago ha chiuso definitivamente i conti con un gol di Travaglini, che ha sigillato la vittoria per 3-1. Questo risultato non solo ha messo in evidenza le difficoltà della San Marino Academy, ma ha anche confermato la solidità del Legnago, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. La sconfitta lascia la San Marino Academy con solo 6 punti in classifica, un dato che evidenzia la necessità di un cambiamento strategico per il resto della stagione.

La situazione in classifica

Con questa sconfitta, la San Marino Academy si trova in una posizione difficile nella classifica del Girone A di Primavera 4. Attualmente, il Pontedera guida la classifica con 21 punti, seguito da Carpi e Novara con 18 punti. La San Marino Academy, invece, è relegata all’ultimo posto, con la necessità di rimanere concentrata e trovare soluzioni per risalire la china. La prossima partita sarà cruciale per il morale e la determinazione della squadra, che deve assolutamente cercare di ottenere punti per non compromettere ulteriormente la stagione.