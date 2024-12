Un match emozionante che ha visto la Virtus prevalere sull'Olimpia con un punteggio di 82-73.

Un inizio di partita intenso

La sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna si è aperta con un ritmo incalzante, dove entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione. L’Olimpia, sostenuta da un pubblico caloroso, ha iniziato con un buon slancio, portandosi in vantaggio grazie a tiri precisi da tre punti, in particolare da Mirotic e Clyburn. Tuttavia, la Virtus non si è lasciata intimidire e ha risposto con una difesa aggressiva, creando confusione nell’attacco milanese. Il primo quarto si è chiuso con Bologna in vantaggio, un segnale chiaro della loro determinazione a conquistare la vittoria.

La Virtus prende il controllo

Nel secondo quarto, la Virtus ha continuato a dominare, approfittando delle lacune difensive dell’Olimpia. Con un gioco fluido e ben orchestrato, Bologna ha trovato punti cruciali grazie a Belinelli e Zizic, aumentando il divario. Nonostante i tentativi di Milano di rimanere in partita, il gap è cresciuto, portando il punteggio all’intervallo lungo a 53-42. La solidità della Virtus e la capacità di sfruttare i momenti di incertezza dell’Olimpia hanno fatto la differenza, lasciando Milano con molte domande da risolvere.

Ritorno in campo e tentativo di rimonta

Il terzo quarto ha visto un’Olimpia Milano più aggressiva, con un parziale di 6-0 che ha fatto sperare i tifosi. Tuttavia, la mancanza di continuità al tiro ha nuovamente penalizzato i milanesi, permettendo alla Virtus di riprendere il controllo. Con un devastante parziale di 10-0, Bologna ha allungato il vantaggio, chiudendo il terzo periodo sul 66-53. L’ultimo quarto ha visto un grande sforzo di rimonta da parte di Milano, con Mirotic che ha cercato di riaprire la partita. Ma la Virtus, con Shengelia in grande forma, ha saputo mantenere la calma e gestire il vantaggio, concludendo il match con un punteggio finale di 82-73.