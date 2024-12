Con una prestazione convincente, l'AlbinoLeffe si avvicina ai playoff dopo la vittoria contro l'Alcione Milano.

Una vittoria che vale doppio

Nel cuore di Sesto San Giovanni, l’AlbinoLeffe ha messo in scena una prestazione di grande carattere, conquistando tre punti fondamentali contro l’Alcione Milano. Con questo successo, i seriani si portano in zona playoff, un traguardo che sembrava lontano ma che ora è a portata di mano. La partita, disputata al ‘Breda’, ha visto l’AlbinoLeffe dominare nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e ricco di emozioni.

Il match: un secondo tempo da incorniciare

Il primo tempo ha visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo del gioco, ma è stato l’AlbinoLeffe a colpire per primo, con un palo di Munari che ha fatto tremare i tifosi avversari. Tuttavia, è nella ripresa che la squadra di Lopez ha mostrato il suo vero potenziale. Al 56′ Gusu ha affondato sulla destra, mettendo in mezzo un cross che è stato trasformato in un assist per Mustacchio, il quale ha aperto le marcature. Non contento, Mustacchio ha raddoppiato al 71′, sfruttando un’ottima giocata di Fossati. Con questa doppietta, l’attaccante ha dimostrato di essere in grande forma e ha messo in mostra le sue qualità decisionali.

Un futuro promettente per l’AlbinoLeffe

Con questa vittoria, l’AlbinoLeffe non solo ha ottenuto tre punti preziosi, ma ha anche dimostrato di avere una rosa competitiva e in crescita. La squadra ha mostrato un gioco fluido e una buona intesa tra i reparti, elementi che saranno fondamentali per affrontare le prossime sfide. I tifosi possono ora sognare in grande, con la possibilità di vedere la propria squadra lottare per un posto nei playoff. La prossima partita sarà cruciale per confermare questa striscia positiva e mantenere viva la speranza di un finale di stagione entusiasmante.