Dopo un inizio difficile, la squadra meneghina conquista la vetta con prestazioni straordinarie.

Un inizio di stagione da dimenticare

L’Olimpia Milano, storica squadra di basket italiana, ha vissuto un avvio di stagione in EuroLeague a dir poco disastroso. Con un record di 1-5, i tifosi e gli esperti del settore si interrogavano sulle reali possibilità di successo della squadra. Tuttavia, ciò che è seguito è stato un vero e proprio colpo di scena. La squadra ha iniziato a inanellare vittorie, sorprendendo tutti e dimostrando che il talento e la determinazione possono fare la differenza anche nei momenti più bui.

Il cambiamento di rotta

Il coach Ettore Messina ha commentato il cambiamento di rotta della sua squadra, affermando che sarebbe stato imprudente prevedere un simile miglioramento. La vittoria contro l’Asvel Villeurbanne, con un punteggio di 92-84, ha segnato la quinta vittoria consecutiva per i meneghini. Questo successo è stato il risultato di una prestazione collettiva straordinaria, in particolare nel secondo tempo, dove i giocatori hanno mostrato una solidità e una fiducia che sembravano mancare all’inizio della stagione.

Le stelle in campo

Tra i protagonisti di questa rinascita, spiccano nomi come Nikola Mirotic e Jeff Brooks, che hanno dimostrato di essere fondamentali per il successo della squadra. Inoltre, Fabien Causeur ha avuto un ruolo cruciale nella vittoria contro l’Asvel, contribuendo con 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, oltre a un record personale di 6 palle rubate. La sua prestazione, insieme a quella dei compagni, ha messo in evidenza l’importanza del lavoro di squadra e della perseveranza. Causeur ha sottolineato l’importanza di rimanere umili e continuare a lavorare sodo, nonostante il momento positivo.

La lotta per i playoff

Con sette vittorie nelle ultime otto partite, l’Olimpia Milano si trova ora in una posizione favorevole nella lotta per i playoff. Questo miglioramento ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi e ha portato una nuova energia all’interno della squadra. Ogni partita è diventata un’opportunità per dimostrare il valore di un gruppo che ha saputo rialzarsi dopo un inizio difficile. La solidità mostrata in campo è stata riconosciuta anche dagli avversari, come il coach dell’Asvel, Pierric Poupet, che ha elogiato la capacità della squadra milanese di punire ogni errore.