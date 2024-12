Scopri come e dove seguire le emozionanti sfide di oggi, domenica 8 dicembre.

Il programma calcistico di oggi

Oggi, domenica 8 dicembre, il palinsesto calcistico è ricco di emozioni e sfide avvincenti. La giornata di Serie A si apre con la partita tra Fiorentina e Cagliari, in programma alle 12.30. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre, che cercano punti cruciali per la loro classifica. La Fiorentina, reduce da una serie di prestazioni altalenanti, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria. Dall’altra parte, il Cagliari arriva con il morale alto dopo tre risultati utili consecutivi, tra cui un’importante vittoria contro il Verona.

Dove vedere le partite in diretta

Per gli appassionati di calcio, è fondamentale sapere dove poter seguire le partite in diretta. La sfida tra Fiorentina e Cagliari sarà trasmessa su DAZN e DAZN 1, mentre altre partite come Hellas Verona-Empoli e Venezia-Como, in programma rispettivamente alle 15.00 e alle 18.00, saranno disponibili sempre su DAZN. Per chi segue la Serie B, ci sono diverse opzioni, con partite come Spezia-Cittadella e Catanzaro-Brescia, tutte visibili su DAZN. Inoltre, per gli amanti della Premier League, ci saranno incontri come Fulham-Arsenal e Leicester-Brighton, visibili su SKY SPORT.

Le sfide europee e le altre competizioni

Non solo Serie A: oggi si svolgeranno anche importanti partite nei maggiori campionati europei. In Liga, il match tra Leganes e Real Sociedad sarà trasmesso su DAZN, mentre in Bundesliga si giocherà Hoffenheim-Friburgo, visibile su SKY SPORT ARENA. Anche la Serie C avrà il suo spazio, con diverse partite in programma, tra cui Triestina-Vicenza e Avellino-Sorrento, entrambe disponibili su SKY SPORT. Questo ampio ventaglio di opzioni permette ai tifosi di seguire le loro squadre del cuore in ogni angolo del continente.