La Giana Erminio conquista un punto in trasferta contro la Virtus Verona, in un incontro ricco di emozioni.

Un inizio di partita scoppiettante

La sfida tra Virtus Verona e Giana Erminio, valida per la 18esima giornata del Girone A di Serie C, ha regalato ai tifosi un match avvincente e ricco di colpi di scena. La Giana, guidata dall’allenatore Chiappella, è scesa in campo con due cambi rispetto all’ultima partita, con Alborghetti e Avinci a sostituire Ferri e Montipò. La prima occasione è stata per gli ospiti, che hanno sfruttato un errore della Virtus Verona, ma Avinci non è riuscito a concretizzare. La Virtus, dal canto suo, ha faticato a trovare il ritmo, con un paio di tentativi che non hanno impensierito il portiere Moro.

Il gol di Caferri e la reazione della Virtus

Il primo tempo ha visto la Giana Erminio passare in vantaggio al 47′ grazie a un bel gol di Caferri, che ha capitalizzato un cross preciso di Nichetti. Questo gol ha dato fiducia alla squadra ospite, che ha chiuso il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, la Virtus Verona ha cambiato marcia, effettuando due sostituzioni e cercando di riaprire il match. La pressione dei padroni di casa ha dato i suoi frutti al 14′, quando Mehic ha pareggiato con un colpo di testa su corner, riportando il punteggio in parità.

Un finale di gara emozionante

Negli ultimi minuti di gioco, la tensione è aumentata. La Giana ha avuto l’opportunità di riportarsi in vantaggio con un colpo di testa di Ballabio, che ha sfiorato il gol, colpendo la traversa. La Virtus ha risposto con un tiro di Manfrin che ha lambito il palo. Entrambe le squadre hanno cercato il gol della vittoria, ma il risultato finale di 1-1 ha premiato la determinazione di entrambe le formazioni. Con questo pareggio, la Giana Erminio ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo, mentre la Virtus Verona ha mostrato segni di miglioramento, ma dovrà lavorare per trovare la vittoria nella prossima partita.