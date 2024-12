Un successo fondamentale per l'Olimpia Milano che si rilancia in Eurolega con una prestazione convincente.

Un momento di gioia per i tifosi

L’Olimpia Milano ha lasciato il Forum di Assago tra gli applausi scroscianti dei suoi tifosi, un gesto che testimonia l’affetto e la passione del pubblico milanese. Dopo un periodo di difficoltà, caratterizzato da fischi e malumori, la squadra ha saputo rialzarsi, conquistando cinque vittorie consecutive che hanno riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente. La partita contro l’Asvel Villeurbanne, vinta con il punteggio di 92-84, ha rappresentato un altro passo importante verso la stabilità in Eurolega.

Prestazioni individuali di alto livello

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Zach LeDay e Fabien Causeur, che hanno guidato la squadra con giocate decisive. LeDay ha dimostrato di essere un leader in campo, mentre Causeur ha messo a segno punti cruciali, recuperi e assist, contribuendo in modo significativo al successo finale. Anche l’ex Varese, Mannion, ha dato il suo contributo, realizzando un gioco da tre punti fondamentale nel finale, dimostrando che la squadra ha diverse frecce al suo arco.

Un gioco di squadra ritrovato

Nonostante un inizio di partita non brillante, l’Olimpia ha saputo mantenere la calma e la lucidità, chiudendo il primo tempo in vantaggio. La ripresa ha visto un’esplosione offensiva, con 51 punti messi a segno, segno di una squadra che ha trovato il giusto ritmo e la giusta intesa. Questo successo, sebbene meno brillante rispetto ad altre vittorie, è stato fondamentale per confermare la crescita della squadra e la sua capacità di reagire anche nei momenti di difficoltà. Con un record di 8-6, l’Olimpia si posiziona in zona play-in, pronta ad affrontare le prossime sfide con rinnovata determinazione.