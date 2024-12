La squadra di Messina si rilancia in classifica con una prestazione convincente.

Una vittoria che vale oro

Nel palcoscenico dell’Unipol Forum, l’Olimpia Milano ha dimostrato di avere il carattere e la determinazione necessari per affrontare le sfide più ardue. Con un punteggio finale di 92-84, la squadra di Ettore Messina ha ottenuto la sua ottava vittoria stagionale, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica di Eurolega. Questo successo rappresenta il quinto consecutivo, un segnale chiaro della crescita e della solidità del gruppo.

Inizio difficile ma reazione vincente

La partita non è iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, che si sono trovati in difficoltà nei primi due quarti. L’ASVEL Villeurbanne ha saputo sfruttare le incertezze dell’Olimpia, mantenendo il vantaggio per gran parte del primo tempo. Tuttavia, la squadra milanese ha saputo reagire, chiudendo il secondo quarto in vantaggio e mantenendo il controllo della partita fino alla fine. La chiave della vittoria è stata la capacità di rimanere concentrati e di non perdere la lucidità nei momenti cruciali.

Le stelle della serata

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Zach LeDay e Nikola Mirotic, entrambi autori di 17 punti. La loro esperienza e abilità nel gestire la pressione hanno fatto la differenza, soprattutto nei momenti decisivi. Nico Mannion ha contribuito con 11 punti, mentre Brooks ha aggiunto 14 punti dalla panchina, dimostrando la profondità del roster milanese. Dall’altra parte, Theo Maledon ha brillato per l’ASVEL, mettendo a segno 24 punti, ma non è bastato per evitare la nona sconfitta consecutiva della squadra francese.

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia, mentre l’ASVEL dovrà riflettere sulle proprie difficoltà per cercare di invertire la rotta. La stagione è ancora lunga e ogni partita può riservare sorprese, ma il segnale lanciato da Milano è chiaro: la squadra è pronta a lottare per obiettivi ambiziosi.