Una partita sofferta ma fondamentale per l'Olimpia, che continua a brillare in Eurolega.

Un inizio difficile ma promettente

L’Olimpia Milano ha affrontato l’Asvel Villeurbanne in una partita che si è rivelata più complessa del previsto. Nonostante un avvio da incubo, con soli due punti nei primi quattro minuti, la squadra ha saputo reagire. L’ingresso di Armoni Brooks ha dato una scossa all’EA7, che ha iniziato a trovare il ritmo giusto. La prima frazione si è chiusa con Milano sotto di due punti, ma la determinazione dei biancorossi era palpabile.

Protagonisti inaspettati

Il match ha visto emergere nuovi protagonisti, con Brooks che ha segnato 14 punti e Ousmane Diop che ha contribuito con 8 punti in un momento cruciale. La strana coppia Mirotic-LeDay ha continuato a dimostrarsi immarcabile, combinando per 35 punti. Tuttavia, è stato il contributo di Causeur a mantenere viva la speranza per Milano, con giocate decisive in difesa e attacco.

La rimonta e il finale emozionante

Nel secondo tempo, Milano ha trovato la giusta energia, allungando il punteggio grazie a triple cruciali. Tuttavia, l’Asvel non si è arreso, riuscendo a tornare in vantaggio. La partita è stata caratterizzata da un continuo botta e risposta, fino a quando Mannion ha siglato un canestro fondamentale a pochi secondi dalla fine, regalando un respiro di sollievo ai tifosi. Con il punteggio finale di 92-84, l’Olimpia ha confermato il suo ottimo inizio di dicembre e si prepara ora per la sfida contro la Virtus Bologna.