Una prestazione di squadra che esalta il talento e la determinazione dei milanesi.

Una vittoria sofferta ma meritata

L’Olimpia Milano continua a stupire nel panorama dell’Eurolega, conquistando la sua quinta vittoria consecutiva. La squadra di coach Ettore Messina ha battuto l’Asvel Villeurbanne con un punteggio di 92-84, in una partita che ha messo in evidenza la determinazione e il talento dei giocatori milanesi. Nonostante un inizio di gara difficile, Milano ha saputo reagire, chiudendo il quarto finale con un parziale impressionante di 29 punti.

Protagonisti in campo

Tra i protagonisti della serata spiccano i 17 punti di LeDay e Mirotic, che hanno dimostrato ancora una volta di essere i pilastri della squadra. Ma non solo: Armoni Brooks ha contribuito con 14 punti, mentre Ousmane Diop ha offerto una prestazione solida, segnando 8 punti nei momenti cruciali della partita. Le 6 palle recuperate da Causeur hanno inoltre evidenziato l’importanza della difesa, fondamentale per il successo finale.

Statistiche che parlano chiaro

Le statistiche della partita parlano chiaro: Milano ha avuto un’ottima percentuale ai tiri liberi, chiudendo con un clamoroso 34/35. Anche i tiri da due punti sono stati efficaci, con una percentuale del 45.2%. Tuttavia, il tiro da tre punti ha rappresentato una nota dolente, con solo il 40% di realizzazione. Nonostante ciò, la squadra ha saputo mantenere il controllo del gioco, chiudendo con 29 rimbalzi e 20 assist, dimostrando una buona circolazione della palla.

Il pubblico in delirio

Al termine della partita, il pubblico del Forum di Assago ha tributato una standing ovation alla squadra, un gesto raro che testimonia l’affetto e la passione dei tifosi per l’Olimpia. Questo successo non è solo il risultato di un’ottima prestazione, ma anche il frutto di un lavoro di squadra che continua a dare i suoi frutti. Con questa vittoria, Milano si conferma tra le squadre più competitive dell’Eurolega, pronta a lottare per obiettivi sempre più ambiziosi.