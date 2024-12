Dopo un mese senza successi, i rossoblù vogliono riprendere la corsa verso la vetta.

Il momento difficile del Lumezzane

Il Lumezzane si trova in un momento critico della sua stagione. Con solo diciassette giocatori di movimento a disposizione, tra cui il giovane Arici della Primavera, il tecnico Arnaldo Franzini è chiamato a trovare soluzioni per riportare la squadra alla vittoria. L’ultima partita, un pareggio contro il Novara, ha evidenziato la difficoltà della squadra nel concretizzare le occasioni create. La solidità difensiva rimane il punto di forza, ma è necessario un cambio di marcia per non perdere terreno in classifica.

Le assenze pesano

Le assenze di giocatori chiave come D’Agostino, Tremolada, Terranova, Piga e Pisano si fanno sentire. La squadra dovrà quindi fare affidamento su una mentalità collettiva forte e su un atteggiamento proattivo per affrontare la Pro Patria, che arriva da un periodo di crisi. I bustocchi non vincono da otto partite e si trovano in zona play-out, il che potrebbe rendere la partita ancora più combattuta. La pressione è alta, e il Lumezzane deve sfruttare il fattore campo per tornare a vincere.

Un avversario ostico

La Pro Patria, nonostante le difficoltà, è una squadra esperta e ben organizzata. Giocano insieme da tempo e sono abituati a lottare su ogni pallone. Franzini è consapevole della sfida che attende i suoi ragazzi e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La partita si preannuncia intensa, e il Lumezzane dovrà essere pronto a rispondere colpo su colpo. L’assenza di tifosi avversari, a causa di un divieto di acquisto dei biglietti, potrebbe influenzare l’atmosfera, ma i rossoblù dovranno concentrarsi solo sul campo.

Strategie e formazione

Franzini dovrebbe confermare la formazione vista a Novara, con Pogliano che dovrà stringere i denti in difesa. In mediana, Tenkorang è atteso come titolare, mentre sulla destra si gioca il posto tra Pannitteri e Ferro, con il primo leggermente favorito. La squadra è determinata a invertire la rotta e a tornare a sognare un piazzamento di prestigio in classifica. Con 26 punti, il Lumezzane è attualmente sesto, ma la lotta per le posizioni alte è serrata e ogni punto sarà fondamentale.