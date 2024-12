Una prestazione solida per l'Olimpia Milano che continua a brillare in Eurolega.

Una settimana perfetta per l’Olimpia Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano ha chiuso una settimana straordinaria con una vittoria casalinga per 92-84 contro l’ASVEL Villeurbanne. Questo successo rappresenta la quinta vittoria consecutiva in Eurolega, un traguardo significativo per la squadra di coach Ettore Messina. La partita, disputata al Forum di Assago, ha visto Milano prendere il controllo del gioco nel secondo tempo, grazie a un parziale di 16-5 che ha permesso di ribaltare le sorti dell’incontro.

Una prestazione di squadra decisiva

Nonostante un inizio difficile, con gli avversari che si sono dimostrati ben organizzati e in ottima forma, l’Olimpia ha saputo mantenere la calma. I giocatori chiave, come Zach LeDay e Fabien Causeur, hanno realizzato giocate decisive che hanno permesso a Milano di chiudere il primo tempo in vantaggio. La squadra ha mostrato grande resilienza, affrontando le difficoltà con determinazione e lucidità, elementi fondamentali per ottenere il successo finale.

Al termine della partita, coach Ettore Messina ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, sottolineando l’importanza di aver battuto una squadra atletica e ben preparata. “È stata una vittoria molto importante per noi”, ha dichiarato Messina, evidenziando come la squadra abbia dovuto “sporcarsi le mani” per ottenere il risultato. Questo approccio ha permesso all’Olimpia di superare le difficoltà iniziali e di emergere vittoriosa in una partita che si preannunciava complessa.

Un pubblico entusiasta al Forum

Il pubblico del Forum di Assago ha riservato una standing-ovation ai propri beniamini, un gesto raro che dimostra l’affetto e la passione dei tifosi per la squadra. Questo clima di entusiasmo ha sicuramente contribuito a motivare i giocatori, che hanno risposto con una prestazione di alto livello. La vittoria contro l’ASVEL non è solo un risultato sportivo, ma anche un segnale di crescita e solidità per l’Olimpia Milano, che continua a puntare in alto in Eurolega.