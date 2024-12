Un rigore di Di Molfetta consente alla FeralpiSalò di mantenere il terzo posto in Serie C.

Un incontro combattuto a Salò

Il match tra FeralpiSalò e Alcione, terminato con un pareggio di 1-1, ha messo in luce la determinazione di entrambe le squadre. La partita, disputata allo stadio Turina di Salò, ha visto un avvio scoppiettante con l’Alcione che è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a un colpo di testa preciso di Marconi al 9′. Tuttavia, la FeralpiSalò non si è lasciata intimidire e ha risposto con un rigore trasformato da Di Molfetta al 29′ del secondo tempo, mantenendo così il terzo posto in classifica.

Un Alcione in crescita

L’Alcione, che all’inizio della stagione era considerato una matricola, ha dimostrato di essere una realtà consolidata nel girone A di Serie C. Nonostante il pareggio, la squadra ha mostrato una buona organizzazione e una mentalità combattiva, soprattutto dopo l’espulsione di Pilati al 39′ della ripresa, che ha lasciato l’Alcione in superiorità numerica. Tuttavia, la squadra non è riuscita a capitalizzare questo vantaggio, evidenziando la solidità della difesa della FeralpiSalò.

La solidità della FeralpiSalò

La FeralpiSalò, sotto la guida di mister Diana, ha saputo trasformare il proprio stadio in un autentico fortino, con sette vittorie e un pareggio nelle ultime partite. Nonostante non sia riuscita a conquistare i tre punti, la squadra ha dimostrato una grande capacità di resistenza e una difesa ben organizzata, capace di arginare gli attacchi avversari. Questo pareggio consente ai gardesani di mantenere la posizione in classifica, ma la sensazione è che ci sia ancora molto da fare per allungare il distacco dalle inseguitrici.