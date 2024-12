Scopri come seguire le emozioni della diciottesima giornata di Serie C in diretta.

Il ritorno in campo della Serie C

La Serie C torna in campo da oggi, venerdì 6 dicembre, fino a lunedì 9 dicembre, per disputare la diciottesima giornata di campionato. Questo weekend, gli appassionati di calcio possono aspettarsi un’intensa serie di partite che promettono emozioni e colpi di scena. Con quattro partite in programma stasera e un ricco palinsesto per domenica, i tifosi non possono perdersi l’azione.

Come seguire le partite in diretta

Per chi desidera seguire le gare, Sky Sport offre una copertura completa. Le partite delle 15 di domenica saranno trasmesse in contemporanea grazie a Diretta Gol, disponibile sia su Sky Sport Calcio che su NOW. Gli abbonati possono godere di tutte le 1.143 partite della regular season, inclusi playoff e match della Supercoppa e della Coppa Italia, direttamente in streaming. Questo rende la visione delle partite più accessibile e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Approfondimenti e highlights su Sky Sport

Oltre alla diretta delle partite, Sky Sport offre anche un’ampia gamma di contenuti aggiuntivi. Gli studi, gli approfondimenti e gli highlights delle partite dei tre gironi del torneo saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito ufficiale skysport.it e sugli account social di Sky Sport. Questo permette ai tifosi di rimanere aggiornati su tutte le novità e le statistiche del campionato, rendendo l’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

Un weekend di emozioni calcistiche

Con la diciottesima giornata, la Serie C entra nel vivo della stagione, offrendo partite che possono influenzare le sorti del campionato. I tifosi possono aspettarsi sfide avvincenti e momenti di grande intensità, con squadre pronte a dare il massimo per ottenere punti preziosi. Non resta che sintonizzarsi e godersi il weekend di calcio che ci attende!