Una partita cruciale per entrambe le squadre nella 14ª giornata di Eurolega.

Il contesto della partita

La 14ª giornata di Eurolega si preannuncia entusiasmante con la sfida tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne, due squadre che si trovano in situazioni molto diverse ma con un obiettivo comune: conquistare punti preziosi. L’Olimpia, guidata dal coach Ettore Messina, arriva a questo incontro con un ottimo stato di forma, avendo ottenuto sei vittorie nelle ultime sette partite. Questo ha permesso alla squadra di accumulare 14 punti, posizionandosi al nono posto in classifica, in piena zona play-in.

Dall’altra parte, il Lyon Villeurbanne, nonostante una stagione difficile, ha ritrovato morale grazie a due vittorie consecutive, portando il suo bottino a 10 punti e collocandosi al quindicesimo posto. La squadra francese è determinata a risalire la classifica e una vittoria contro una squadra blasonata come Milano potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia.

Le formazioni a confronto

La partita si preannuncia come un confronto tra due stili di gioco distinti. L’Olimpia Milano, forte della sua organizzazione e della profondità della rosa, si affida a giocatori chiave come Nikola Mirotić e Nico Mannion, che hanno dimostrato di poter fare la differenza in campo. La solidità difensiva e l’efficacia in attacco sono stati i punti di forza della squadra milanese nelle ultime uscite.

Il Lyon, invece, punta su un gioco aggressivo e sulla voglia di sorprendere l’avversario. Con un roster ricco di talento, la squadra francese cercherà di mettere in difficoltà l’Olimpia, sfruttando ogni opportunità per segnare e difendere con intensità. Sarà interessante vedere come i due allenatori prepareranno le rispettive squadre per affrontare questa sfida cruciale.

Dove seguire la partita in diretta

Per gli appassionati di basket, la partita tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, offrendo una visione in alta definizione e un’analisi approfondita pre e post-partita. Gli abbonati Sky potranno anche seguire l’incontro in streaming tramite l’app Sky Go, disponibile su dispositivi mobili e PC.

In alternativa, chi non è abbonato a Sky potrà seguire l’evento su Now, il servizio di streaming che consente di accedere ai contenuti Sky senza decoder. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su DAZN, offrendo ulteriori opzioni per gli appassionati che desiderano seguire la competizione comodamente online. Non perdere l’occasione di assistere a una serata di grande basket al Forum di Assago!