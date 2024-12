La squadra meneghina punta alla quinta vittoria consecutiva per risalire in classifica.

Un inizio di stagione promettente per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’ASVEL Villeurbanne in una sfida cruciale per le sorti della sua stagione nell’Eurolega 2024. Dopo un avvio altalenante, i meneghini hanno trovato una certa continuità, cercando di centrare la quinta vittoria consecutiva. Il team, guidato dall’esperto Ettore Messina, ha dimostrato di avere le potenzialità per competere ai massimi livelli, come evidenziato dal recente successo contro la Stella Rossa, dove Nikola Mirotic e Nico Mannion hanno brillato con prestazioni eccezionali.

Le chiavi del successo: Mirotic e Mannion

Nel match contro la Stella Rossa, Mirotic ha messo a segno 23 punti, mentre Mannion ha contribuito con 20 punti, dimostrando di essere elementi fondamentali per il gioco dell’Olimpia. La squadra, con un record di 7-6, si trova attualmente al nono posto in classifica, in piena corsa per la post-season. La presenza di giocatori come Zach LeDay e Shavon Shields sarà cruciale per mantenere alta la competitività e cercare di conquistare altri punti preziosi.

ASVEL Villeurbanne: un avversario temibile

Dall’altra parte del campo, l’ASVEL Villeurbanne si presenta come un avversario agguerrito. Con un record di 5-3, i transalpini hanno dimostrato di essere una squadra da non sottovalutare, avendo recentemente battuto il Real Madrid in un match emozionante. La leadership di David Lighty e l’esperienza di Nando De Colo saranno elementi chiave per la squadra francese, che cercherà di sfruttare ogni opportunità per mettere in difficoltà l’Olimpia Milano.

Dettagli del match e aspettative

Il match si svolgerà all’Unipol Forum di Assago, con inizio previsto per le ore . Gli appassionati potranno seguire la diretta su Sky Sport Arena e in streaming su SkyGO, Now TV e DAZN. La partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i punti in palio. Gli allenatori e i giocatori sono consapevoli dell’importanza di questo incontro, che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni nell’Eurolega.