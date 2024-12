Una partita intensa e combattuta, con Mirotic e LeDay protagonisti

Una vittoria sofferta ma fondamentale

L’Olimpia Milano ha centrato un’importante vittoria contro l’Asvel Villeurbanne, consolidando così la propria posizione in Eurolega. Il punteggio finale di 92-84 racconta di una partita intensa, in cui i milanesi hanno dovuto affrontare un avvio difficile. I francesi, infatti, hanno iniziato con grande energia, portandosi avanti di sei punti nel primo quarto. Tuttavia, la squadra di coach Messina ha saputo reagire, mostrando carattere e determinazione.

Prestazioni individuali di alto livello

Tra i protagonisti della serata, spiccano le prestazioni di Nikola Mirotic e LeDay, entrambi autori di 17 punti. Mirotic ha dimostrato la sua classe con 4 rimbalzi e 2 assist, mentre LeDay ha contribuito in modo significativo alla rimonta. Anche Causeur ha avuto un ruolo chiave, recuperando ben 6 palle e fornendo un apporto fondamentale in difesa. La squadra ha mostrato una straordinaria precisione ai tiri liberi, realizzando 34 su 35, un dato che ha fatto la differenza nel punteggio finale.

Il momento decisivo della partita

Il terzo quarto è stato cruciale per l’Olimpia, che ha saputo mantenere la calma nonostante la pressione degli avversari. Maledon, con i suoi 24 punti, ha cercato di tenere in partita l’Asvel, ma Milano ha risposto con una serie di giocate di alta qualità. L’ultimo quarto ha visto un incremento del vantaggio, grazie anche all’apporto di Ousmane Diop, che ha segnato punti importanti per il +11 finale. Questa vittoria, sebbene sofferta, rappresenta un passo importante per l’Olimpia, che ora guarda con ottimismo ai prossimi impegni in Eurolega.