L'Olimpia Milano conquista la zona play-in grazie a una prestazione di squadra eccezionale.

Una serata memorabile per l’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano ha dimostrato grande carattere e determinazione nella gara di Eurolega contro la Stella Rossa, chiudendo il match con un punteggio di 101-86. Grazie a una prestazione straordinaria di Fabien Causeur e a un gioco di squadra ben orchestrato, la squadra di coach Messina ha conquistato una vittoria fondamentale che la porta a ridosso della zona play-in. La partita ha visto un inizio difficile per Milano, ma la reazione della squadra è stata immediata e decisiva.

Il primo tempo: difficoltà e reazione

Il primo tempo ha presentato due volti per l’Olimpia. Inizialmente, la squadra ha faticato a dominare sotto i tabelloni, ma ha trovato soluzioni efficaci dall’arco. Le triple di Nico Mannion, Causeur e Mirotic hanno permesso a Milano di costruire un vantaggio iniziale in doppia cifra. La Stella Rossa, pur in difficoltà, ha cercato di reagire grazie all’apporto della panchina, con Canaan e Davidovac che hanno acceso l’attacco serbo. Tuttavia, Milano ha chiuso il primo tempo in vantaggio di 11 punti, mostrando una solida capacità di gestione della partita.

Il secondo tempo: dominio e controllo

Nella ripresa, l’Olimpia ha continuato a gestire il match con autorità. Nonostante l’uscita forzata di Ricci per falli, Milano ha allungato il vantaggio fino a +21, grazie a una serie di giocate decisive. La Stella Rossa ha tentato di rientrare in partita, ma ogni tentativo è stato prontamente neutralizzato da Mirotic e Causeur, che hanno continuato a segnare con regolarità. La partita si è chiusa con un convincente +16 per Milano, che ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli in Eurolega.