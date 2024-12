Una prestazione straordinaria per l'Olimpia che segna oltre cento punti.

Una partenza scoppiettante

L’Olimpia Milano ha iniziato il match contro la Stella Rossa di Belgrado con un’energia travolgente. Già nei primi cinque minuti, la squadra di coach Ettore Messina ha mostrato la sua determinazione, grazie alle triple di Minnion e Mirotic. Con un parziale di 16-5, Milano ha costretto il coach avversario, Sfairopoulos, a chiamare un time-out per riorganizzare le idee. La squadra ha continuato a spingere, raggiungendo un vantaggio massimo di 11 punti, dimostrando una grande fluidità in attacco e una difesa solida.

Prestazione collettiva e individuale

Il match ha visto tre giocatori dell’Olimpia superare i venti punti, con un totale di 20 assist di squadra. Questo ha evidenziato non solo la capacità individuale dei giocatori, ma anche la loro abilità nel lavorare insieme per creare opportunità di tiro. Mirotic e Mannion hanno contribuito in modo significativo, mentre il francese, partito dalla panchina, ha dimostrato di essere un vero leader, segnando sei triple su sei e portando la squadra a una vittoria schiacciante di 101-86.

Un record che migliora

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano ha finalmente raddrizzato il proprio record in Eurolega, portandolo a 7-6. Questo segna un cambiamento significativo rispetto all’inizio della stagione, quando la squadra si trovava in difficoltà con un record di 1-5. La vittoria contro la Stella Rossa rappresenta la quarta consecutiva e la sesta nelle ultime sette partite, un segnale chiaro di crescita e miglioramento. Milano si trova ora in piena zona play-in, agganciando squadre come Zalgiris, Barcellona ed Efes.