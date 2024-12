La squadra di Ettore Messina conquista la zona playoff dopo un inizio difficile.

Un inizio di stagione difficile

L’Olimpia Milano ha vissuto un avvio di stagione europeo complicato, trovandosi in penultima posizione dopo le prime partite. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire, mostrando una determinazione e un impegno che hanno portato a un cambiamento radicale. Con 6 vittorie nelle ultime 7 partite, l’Olimpia ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. La vittoria contro la Stella Rossa, con un punteggio di 101-86, è stata la conferma di questa rinascita, un segnale forte per le avversarie e per i tifosi.

Strategie vincenti di Ettore Messina

Il coach Ettore Messina ha giocato un ruolo cruciale in questa trasformazione. Grazie a una combinazione di maggiore fluidità offensiva e solidità difensiva, la squadra è riuscita a gestire meglio i momenti decisivi delle partite. Messina ha apportato modifiche tattiche e ha lavorato sulla mentalità dei giocatori, permettendo loro di ritrovare la fiducia necessaria per affrontare le sfide. L’apporto di giocatori chiave come Nikola Mirotic, con 23 punti e 7 rimbalzi, e il contributo della panchina hanno reso possibile questa vittoria convincente.

Il futuro dell’Olimpia Milano in Eurolega

Con la conquista della zona playoff, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare nuove sfide. Il prossimo incontro contro il Lyon Villeurbanne sarà un ulteriore banco di prova per testare la consistenza della squadra. La fiducia ritrovata e la consapevolezza di poter ambire a obiettivi importanti sono elementi chiave per il proseguimento della stagione. La squadra è determinata a dimostrare che la crisi di inizio stagione è ormai un ricordo e che l’Olimpia è pronta a competere per il titolo in Eurolega.