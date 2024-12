Scopri dove seguire in diretta la partita tra Olimpia Milano e Stella Rossa in Eurolega.

Un incontro cruciale per entrambe le squadre

Mercoledì si svolgerà una partita fondamentale per l’Olimpia Milano, che affronterà la Stella Rossa nella 13ª giornata di Eurolega. Entrambe le squadre si trovano a 12 punti in classifica e sono pronte a dare il massimo per risalire. La formazione milanese, dopo un inizio di stagione altalenante, ha trovato una buona forma, conquistando cinque vittorie nelle ultime sei partite. Questo slancio potrebbe rivelarsi decisivo per mantenere viva la corsa verso le posizioni di vertice.

La forza dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano si presenta all’appuntamento con grande determinazione. La squadra, guidata da coach Ettore Messina, ha dimostrato di avere una solida difesa e un attacco capace di fare la differenza nei momenti cruciali. Giocatori come Shields, LeDay e Nikola Mirotic saranno fondamentali per cercare di scardinare la difesa avversaria. Il calore del pubblico di casa al Forum di Assago potrebbe fornire ulteriore motivazione ai biancorossi, rendendo l’atmosfera ancora più elettrica.

La sfida contro la Stella Rossa

Dall’altra parte, la Stella Rossa si presenta come un avversario temibile, noto per la sua aggressività difensiva e il gioco fisico. La squadra serba è in cerca di punti preziosi e non si lascerà intimidire dall’ambiente ostile. La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le formazioni pronte a lottare per ogni possesso. La chiave del match sarà la capacità di Milano di contenere l’attacco avversario, mentre la Stella Rossa dovrà sfruttare la propria intensità per mettere in difficoltà i milanesi.

Dove seguire la partita in tv e streaming

Per gli appassionati di basket, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, garantendo una visione in alta definizione. Gli abbonati potranno anche seguire l’incontro in streaming tramite l’app Sky Go, disponibile su dispositivi mobili e PC. Per chi non è abbonato a Sky, c’è la possibilità di seguire l’evento su Now, che offre accesso ai contenuti Sky senza necessità di un decoder. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su DAZN, offrendo ulteriori opzioni per gli appassionati che desiderano seguire la competizione comodamente online.